Известная тату-модель Джилл Харденер показала необычные ракурсы своих сочных мест

На первом фото красотка позировала лежа в кровати. Девушка была в бюстгальтере из веревочек, лежа на животе. Фотография получилась очень соблазнительной и жаркой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Джилл была уже в машине и пооказала себя в топе из веревочек. одежда почти не скрыла "персики", которые так и просились на свободу.

На еще одном фото красотка уже стоит в белье из медицинских масок. Они практически не прикрыли ничего, зато добавили особой пикантности фотографии.

На всех кадрах можно увидеть многочисленные татуировки красотки, которые мало заметны на фоне прекрасных форм, что демонстрирует Джилл, так и хочется написать: "Бесстыдница".

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Лекси Кай устроила съемки в дерзких ковбойских сапогах.

Так, в этот раз девушка в модных сапогах потрясла видом и засветила идеальное тело в довольно тесном платье черного цвета:

«Извини, я пропустила твой звонок, я танцевала под рингтон 🎶 @BangEnergy Bangster Berry 🎶», -написала Лекси.

Ссообщалось, что популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова, которая считается обладательницей самых красивых ягодиц на просторах Восточной Европы, поделилась чувственным фото со своим мужем.

Красотка была полностью голой, на фото можно рассмотреть ее идеальные формы, к которым она пришла благодаря спорту. Усманова лежит в постели рядом со своим мужем. Он укрыт одеялом, а красотка решила не прикрывать свое тело. Они лежат так близко друг к другу насколько это возможно.

Напомним, Ана Чери показала свои самые упругие места, фото бесстыдницы

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