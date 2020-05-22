Відома модель Кім Лі, яку прозвали корейської Кардаш'ян, показала спокусливий образ, знявши зайве

На фото красуня стоїть тільки в світлому боді, в якому їли вмістилися пристойні форми Лі. Дівчина знімала себе на телефон у дзеркало, доповнивши образ розпущеним волоссям і прикрасами на руках. Фотографія вийшли досить спокусливою і спекотною, завдяки ідеальному ракурсу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Підписники нічого не змогли написати під картинкою або поставити лайки. Все через те, що красуня викинула знімок в сторіс Инстаграма, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "Ух, яка пружність".

Раніше ми повідомляли, що українська модель Олена Омовіч, яку називають копією Кім Кардаш'ян, влаштувала розкішну фотосесію в поле.

На фото Омовіч постала в спортивних штанях і мініатюрному топі, який більше нагадував спортивний ліф. Судячи з усього, вона зупинилася в поле, коли їхала в машині, тому фотосесія виявилася спонтанною.

Повідомлялося, що знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, посвітила головним у тоненькою піжамі.

На новому, майже домашньому кадрі, дівчина позувала без макіяжу і з розпущеним волоссям, показуючи переваги на тлі міського пейзажу.

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