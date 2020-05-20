Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показалась перед поклонниками в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованных кадрах Омович позирует на кровати с сумочкой, демонстрируя аппетитные формы в наряде с вырезом. Сами кадры звезда никак не прокомментировала.

Уточним, что поклонники Омович также были лишены возможности что-либо сказать, поскольку кадры модель опубликовала у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская красотка Алена Омович сравнила себя с молодой Анджелиной Джоли, похваставшись фигурой в откровенном белье.

Популярная инстаграм-модель, которую многие в сети называют «украинской Кардашьян», поделилась новой фотографией в своем Инстаграм.

На снимке Омович позирует на кровати в эротичном черном белье. Оригинальный кружевной лиф лишь частично прикрывает пышную грудь красотки, а резинки от трусиков модель кокетливо приподняла вверх.

На лице модели легкий макияж, а ее волосы собраны в мелкие косички.

«На секунду подумала,что здесь я похожа на молодую Джоли...Но потом передумала. Ностальгирую по косам», - подписала снимок Алена.

Напомним, украинская Кардашьян запихнула нереальные размеры под тонкую маечку.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян соблазнила пикантным видом в "золотом" бикини.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян расстегнула косуху и показала свое пышное "добро".