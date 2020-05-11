Известная актриса Анна Кошмал, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты", показала свою красоту крупным планом

На фото Кошмал снимает себя на камеру и позирует крупным планом. Видно, что Анна в этот раз снималась без белья. Волосы у звезды "Сватов" были распущены, а сама девушка была практически без макияжа. Благодаря тому, что красавица показывала себя крупно, можно легко оценить природную внешность Женьки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях, как и поставить лайки публикации. Все из-за того, что Анна опубликовала фото в сторис Инстаграма, где таких функций нет.

Ранее мы сообщали, что 25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, популярная по роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", наконец, показала своего сына.

Красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, которое посвятила Дню матери, что выпал на 10 мая. Аня предстала вместе с сыном Мишей, которому в июне исполнится два годика.

Актриса покривлялась с малышом на камеру. Они будто бы "прилипли" к стеклу - в таком виде, с распластавшимися забавными рожицами, их и засняли.

Сообщалось, что актриса Анна Кошмал, которая снималась в сериале «Сваты», показала компанию, с которой развлекается на карантине.

"Однажды добросердечная волонтёр спасла котёнка Ландыша от стаи собак и приютила малыша. Вскоре, благодаря счастливому стечению обстоятельств, он попал ко мне. В тот сложный период я очень нуждалась в этом маленьком чуде, а он - в заботливом друге. А немного позже холодным дождливым вечером в мой подъезд забрела крошечная кошка, ей ещё и месяца не было, в ладошку помещалась", - написала Анна.

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