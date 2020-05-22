Відома українська співачка Тіна Кароль показала спокусливий образ в чорно-білих тонах

На фото Кароль позує в білій сорочці, яка була розстебнута. Білизни на красуні не було, Тіна тільки поклала одну руку біля шиї. Фото було в чорно-білому фільтрі, а співачка дивилася спокусливо в бік. Фото вийшло максимально жарким і соковитим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Ти ж наша красуня, я не можу", "Як же ми скучили", "Це просто вогонь", "Вогнище", "Аж жарко стало", "Шикарна", "Ух ти", "О, Боже мій", "Королева", "Ось це гаряче", "У мене зараз щелепа відпала", "Ось тут аж страшно - незрозуміло - жарко стало. Балану піпець як пощастило"

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Тіна Кароль здивувала виглядом під час зустрічі з фанатами.

На фото зірка позувала в білому костюмі в домашньому вигляді без макіяжу і укладок. Саме це стало причиною бурхливих обговорень серед користувачів мережі. Фанати почали сперечатися про зовнішньому вигляді співачки і навіть заявили, що артистка схожа на вагітну.

Повідомлялося, що популярна українська співачка Тіна Кароль показала, як займається спортом, і розповіла про своє харчування для схуднення.

Тіна в чорно-білих лосинах і світлому худі показала шанувальникам, як займається спортом біля свого будинку в Зазим'я: зірка по черзі стрибає на скакалці і віджимається.

Нагадаємо, Тіна Кароль несподівано засвітила животик в домашньому костюмі

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