Украинская певица Тина Кароль показала небольшой видеоролик, в котором засветилась с красивым мужчиной

Тина решила представить видеоролик, в котором предстала в нескольких образах и засветилась в компании молодого мужчины. При этом акцент звезда сделала на том, что ролик был создан с одной целью - показать, что артистка следует модным тенденциям и также как и Каменских и Ани Лорак, завела аккаунт в приложении "Тик-Ток", передает Politeka.net.

Артистка показала, как выбирала себе костюм, как примеряла наряд и как позировала в дерзком имидже. При этом ролик из "Тик-Ток" вызвал бурю эмоций среди комментаторов в сети:

«Эх ,вела бы она его ещё сама и выкладывала видео снятые в реальном времени, а не такие вот постановочки)», «Чтобы на Тик ток подписывались,надо чтобы там были видео не просто снятые когда-то для бекстейджев)», «Паша такой идеальный компаньон в фотосессиях 😂💚», «Тиктокер наш 🤗😅😍», «Найкраща 😘😘😘», «Ой да не с Баланам у них шуры муры 🤔☺️😉 как Тринити и Нэмо 🤩».

Отметим, находясь на карантине Тина не скучает - активно занимается собой, проводит долгожданное свободное время с сыном, работает над альбомом и даже интригует своей личной жизнью. Недавно певица сделала также неожиданное заявление.

В разделе Стори в социальной сети Инстаграм артистка опубликовала неожиданный кадр с серьезной подписью. Так, певица позирует в платье цвета металлик, более напоминающее кольчугу. При этом само платье состояло из маленьких кругов разного размера и соединенных между собой.

Наряд удачно подчеркнул фигуру знаменитости, а прозрачный вид придал той пикантности. Однако не это привлекло внимание фанатов. В подписи звезда написала кое-что важное:

"Сцена – моя страсть, покой – мое вдохновение. Я приготовила вам особенные сюрпризы о том, о чем молчала много лет", - заинтриговала Тина.

Напомним, Кароль в горячих объятиях Балана засветила обручальное кольцо: вся страна в ожидании свадьбы.

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