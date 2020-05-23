Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи постала в спокусливому топі

Зірка похвалилася формами в маленькому топіку на гудзиках, які аж тріщать, повідомляє Politeka.net. Красуня зняла себе у ванній, направивши телефон в дзеркало.

Модель одягла штани на високій посадці, які підкреслили стрункість її талії. Вигляд у зірки - просто чудовий, хоча і сумний.

Емілі розпустила волосся і пограла пишними грудьми, яка ледь не виривалася з тісного топа.

Крім того, красуня зняла себе крупним планом, щоб зберегти обличчя і принади ближче. Так, фанати змогли розгледіти всі достоїнства зовнішності красуні.

На одному з кадрів зірка позувала на вулиці зі своїм вірним чотирилапим другом Коломбо.

Оскільки фото і відео були оприлюднені в сторіз, ніхто не зміг відкрито їх прокоментувати, проте варто зазначити, що на Ратаковськи підписані 26,3 мільйони користувачів мережі. Фолловери активно лайкають і коментують пости моделі, не в силах від неї відірватися.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи і її чоловік Себастьян Беар-МакКлард, постали в однакових костюмах: у сорочці і шортах яскравого забарвлення.

Примітно, що пікантності вбранню надала модель, яка розкрила сорочку і показала оголені груди.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала лежачи в ліжку без білизни, прикривши великі форми рукою.

В іншій руці моделі, як можна помітити, напівпорожній келих.

Нагадаємо також, що Емілі Ратаковськи позувала в напівпрозорій ніжній сукні з салатової тканини. При цьому дівчина без сорому посвітила своєю білизною, повернувшись спиною до об'єктиву.

Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковськи виставила свої багатства в облягаючому одязі

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