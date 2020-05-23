Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски предстала в соблазнительном топе

Звезда похвасталась формами в маленьком топике на пуговицах, которые аж трещат, сообщает Politeka.net. Красотка сняла себя в ванной, направив телефон в зеркало.

Модель надела брюки на высокой посадке, которые подчеркнули стройность ее талии. Вид у звезды - просто великолепный, хотя и печальный.

Эмили распустила волосы и поиграла пышной грудью, которая едва не вырывалась из тесного топа.

Кроме того, красотка сняла себя крупным планом, чтобы запечатлеть лицо и прелести поближе. Так, фанаты смогли разглядеть все достоинства внешности красотки.

На одном из кадров звезда позировала на улице со своим верным четверолапым другом Коломбо.

Поскольку фото и видео были обнародованы в сториз, никто не смог открыто их прокомментировать, однако стоит отметить, что на Ратаковски подписаны 26,3 миллиона пользователей сети. Фолловеры активно лайкают и комментируют посты модели, не в силах от нее оторваться.

Напомним, Эмили Ратаковски и ее муж Себастьян Беар-МакКлард, предстали в одинаковых костюмах: в рубашке и шортах яркой расцветки.

Примечательно, что пикантности наряду придала модель, которая распахнула рубашку и показала обнаженную грудь.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала лежа в кровати без белья, прикрыв внушительные формы рукой.

В другой руке модели, как можно заметить, полупустой бокал.

Напомним также, что Эмили Ратаковски позировала в полупрозрачном нежном платье из салатовой ткани. При этом девушка без стыда посветила своим бельем, повернувшись к объективу спиной.

Напомним, огненная красотка Ратаковски выставила свои богатства в облегающей одежде

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