Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски предстала в соблазнительном топе
Звезда похвасталась формами в маленьком топике на пуговицах, которые аж трещат, сообщает Politeka.net. Красотка сняла себя в ванной, направив телефон в зеркало.
Модель надела брюки на высокой посадке, которые подчеркнули стройность ее талии. Вид у звезды - просто великолепный, хотя и печальный.
Эмили распустила волосы и поиграла пышной грудью, которая едва не вырывалась из тесного топа.
Кроме того, красотка сняла себя крупным планом, чтобы запечатлеть лицо и прелести поближе. Так, фанаты смогли разглядеть все достоинства внешности красотки.
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На одном из кадров звезда позировала на улице со своим верным четверолапым другом Коломбо.
Поскольку фото и видео были обнародованы в сториз, никто не смог открыто их прокомментировать, однако стоит отметить, что на Ратаковски подписаны 26,3 миллиона пользователей сети. Фолловеры активно лайкают и комментируют посты модели, не в силах от нее оторваться.
Напомним, Эмили Ратаковски и ее муж Себастьян Беар-МакКлард, предстали в одинаковых костюмах: в рубашке и шортах яркой расцветки.
Примечательно, что пикантности наряду придала модель, которая распахнула рубашку и показала обнаженную грудь.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала лежа в кровати без белья, прикрыв внушительные формы рукой.
В другой руке модели, как можно заметить, полупустой бокал.
Напомним также, что Эмили Ратаковски позировала в полупрозрачном нежном платье из салатовой ткани. При этом девушка без стыда посветила своим бельем, повернувшись к объективу спиной.
Напомним, огненная красотка Ратаковски выставила свои богатства в облегающей одежде
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