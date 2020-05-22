Відома модель, актриса Емілі Ратаковски у чорній білизні показала свої головні переваги

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця знає, як привернути увагу фанатів одним лише спекотним фото. Останнім часом Емілі не так часто показує нові фото, але з радістю демонструє кадри, зроблені на фотосесіях до карантину. Модель показує струнку фігуру на відпочинку, дивує кадрами в модному одязі і вечерными знімками під час розваг. Цього разу на новому знімку дівчина показала ідеальні форми в чорній білизні, повідомляє Politeka.net.

На представленому кадрі модель позувала в чорному білизна на тонких зав'язках вдало оголяющем її форми і зовсім не приховує гідності. Також дівчина мала можливість в черговий раз захопити видом засмаглого тіла і ідеального відтінку шкіри.

Дівчина дійсно виглядає приголомшливо, адже, за словами косметологів, вона регулярно проходить курс ферментотерапии. Дана процедура має лікувальні властивості, а також очищає шкіру і сприяє виробленню колагену і еластину.

«Хто зробив ці красиві картинки !!!!?», «Неймовірна фігурка👌👌👌💪💪💪💪», «Ти заміжня, це засмучує, ти така хороша», «Вогняна дівчина🔥», «Така зухвала пані», «так мило 💐🌺», «Ти владика Господній», «Люби мене моя красуня», «Приголомшлива імператриця», «Ти така смілива».

Зазначимо, дівчина знає, як привернути увагу шанувальників, тому намагається щодня поповнювати профіль новими кадрами в Instagram.

До цього на яскравому фото дівчина постала лежачи на дивані в одній нюдовой спідниці, прикривши оголені груди рукою і жалібно дивлячись в об'єктив. Домашнє фото, на якому Емілі позує без макіяжу і укладок, зробив чоловік знаменитості, що зазначила сама модель під фото.

Шанувальники були вражені виглядом Ратаковски, тому тут же почали писати безліч коментарів:

«Вау, це так палко, клас», «Красива поза 😍😍🔥», «Боже скільки елегантності», «Вид здається щасливим», «😍😍😍🔥🔥👏👏👏 просто приголомшливо виглядаєш», «Поруч з тобою є павук», «😍😍😍🤪🤪🤪 кидає в жар, Емі», «скелет», «будь Ласка, руки вгору», «Ух ти👌💋», «Вау, я люблю лежати поруч з тобою».

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