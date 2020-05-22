Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски в черном белье показала свои главные достоинства

Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница знает, как привлечь внимание фанатов одним лишь жарким фото. В последнее время Эмили не так часто показывает новые фото, но с радостью демонстрирует кадры, сделанные на фотосессиях до карантина. Модель показывает стройную фигуру на отдыхе, удивляет кадрами в модной одежде и вечерными снимками во время развлечений. В этот раз на новом снимке девушка показала идеальные формы в черном белье, сообщает Politeka.net.

На представленном кадре модель позировала в черном белье на тонких завязках удачно оголяющем ее формы и совсем не скрывающем достоинства. Также девушка имела возможность в очередной раз восхитить видом загорелого тела и идеального оттенка кожи.

Девушка действительно выглядит потрясающе, ведь, по словам косметологов, она регулярно проходит курс ферментотерапии. Данная процедура обладает лечебными свойствами, а также очищает кожу и способствует выработке коллагена и эластина.

«Кто сделал эти красивые картинки !!!!?», «Невероятная фигурка👌👌👌💪💪💪💪», «Ты замужем, это печалит, ты так хороша, королева соблазна», «Огненная девушка🔥», «Такая дерзкая госпожа», «так мило 💐🌺», «Ты владыка Господень», «Люби меня моя красавица», «Потрясающая императрица», «Ты такая смелая».

Отметим, девушка знает, как привлечь внимание поклонников, поэтому старает каждый день пополнять профиль новыми кадрами в Инстаграм.

До этого на ярком фото девушка предстала лежа на диване в одной нюдовой юбке, прикрыв оголенную грудь рукой и призывно смотря в объектив. Домашнее фото, на котором Эмили позирует без макияжа и укладок, сделал муж знаменитости, что отметила сама модель под фото.

Поклонники были восхищены видом Ратаковски, поэтому тут же принялись писать множество комментариев:

«Вау, это так горячо, класс», «Красивая поза 😍😍🔥», «Боже сколько элегантности», «Вид кажется счастливым», «😍😍😍🔥🔥👏👏👏 просто потрясающе выглядишь», «Рядом с тобой есть паук», «😍😍😍🤪🤪🤪 бросает в жар, Эми», «скелет», «Пожалуйста, руки вверх», «Ух ты👌💋», «Вау, я люблю лежать рядом с тобой».

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