Знаменитість перевершила сама себе

Бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", з'явилася в гарячому образі

Красуня регулярно публікує у своєму Instagram гарячі фото, передає Politeka.net. Так, на одному з останніх знімків красуня постала у футболці, яку грайливо трохи підняла.

Зірка позувала на стільці, демонструючи форми, зокрема, свої підкачені ніжки. Модель активно займається спортом, що видно по її підтягнутому тілу, а ноги у неї буквально "сталеві".

Кортес трохи розсунула ніжки, засвітивши крихітні, яскраво-жовті трусики на тонких, рожевих лямках. Зірка внизу живота засвітила татуювання у вигляді аргентинського футболіста Ліонеля Мессі, фанаткою якого є.

Футболка облягла пишні форми Сьюзі: "Ого, як жарко".

Зірка доповнила образ різними прикрасами: сережками-кільцями та золотим браслетом на руці.

Модель закинула рівне волосся набік і пильно подивилася в камеру, відкривши губи.

За вісім годин пост зібрав понад 11 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі писали, яка красуня чудова і що вона гідна тільки компліментів.

Варто відзначити, що зараз на сторінку моделі підписані 2,2 мільйона користувачів мережі.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес позувала у чорному мереживному бікіні, яке натягнула вище стегон. Красуня схопилася за одну з тоненьких лямок і відтягнула її.

Зверху Кортес наділа хутряну накидку, під якою, ймовірно, не було ліфчика

Раніше ми писали, Сьюзі Кортес позувала спиною до камери. Тіло моделі було вкрите золотою фарбою. Незважаючи на те, що знімок модель ніяк не підписала, її шанувальники прийшли в захват від неймовірного тіла кумира.

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