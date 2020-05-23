Наймолодша мільярдерка у світі, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер порадувала шанувальників, представивши фото своїх спокусливих вигинів
Зірка часто демонструє тіло в різних красивих нарядах, передає Politeka.net. На цей раз модель опублікувала кілька постів, поставши в білому, обтягуючому боді.
Красуня продемонструвала шикарні форми, забувши надіти білизну, що видно з випираючих ознак.
Кайлі всіляко вигиналася, вихваляючись неймовірними формами: пишними грудьми, тонкою талією і гарними стегнами.
Дженнер лягла на диван піднявши ніжки в білих чобітках. Поряд з моделлю стояла сумочка.
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Макіяж знаменитість зробила у своєму стилі: невеликі чорні стрілочки, пухкі губи в блиску і рівний тон.
Також на одному зі знімків можна побачити наскільки у Кайлі довге волосся, ймовірно, красуня наростила пасма.
"Закохана в фантазію ☁️🤍🤍👼🏼🦋", і "Мої дні складаються з зум-зустрічей та ігор з переодяганням ☁️⚡️⚡️", - підписала знімки красуня.
За кілька годин пости зібрали понад 10 мільйонів лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали моделі масу компліментів.
"Яка пустунка", - написав один з користувачів.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер відпочивала разом зі своєю гарячою подружкою на яхті.
Кайлі була в білому крихітному купальнику, в якому показала неймовірні принади. Маленьке бікіні на зав'язках відкрило види на найсоковитіші місця.
Пишні груди і стегна ідеально виглядають.
Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер позувала в досить яскраво-кислотному костюмі рожевого відтінку.
Дівчина сіла навпочіпки і повернулася до об'єктиву боком, при цьому вона доповнила свій образ звичним макіяжем з нюдовою помадою.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свої палкі образи
А ще Politeka писала, що соковита Кайлі Дженнер всунула пишні форми в тісний футболку
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