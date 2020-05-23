Самая молодая миллиардерша в мире, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер порадовала поклонников, представив фото своих соблазнительных изгибов

Звезда часто демонстрирует тело в различных облегающих нарядах, передает Politeka.net. В этот раз модель опубликовала несколько постов, представ в белом, обтягивающем боди.

Красотка продемонстрировала шикарные формы, забыв надеть белье, что видно по выпирающим признакам.

Кайли всячески изгибалась, хвастаясь невероятными формами: пышной грудью, тонкой талией и красивыми бедрами.

Дженнер легла на диван подняв ножки в белоснежных сапожках. Рядом с моделью стояла сумочка.

Макияж знаменитость сделала в своем стиле: небольшие черные стрелочки, пухлые губы в блеске и ровный тон.

Также на одном из снимков можно увидеть насколько у Кайли длинные волосы, вероятно, красотка нарастила пряди.

"Влюблена в фантазию ☁️🤍🤍👼🏼🦋", и "Мои дни состоят из зум-встреч и игр с переодеванием ☁️⚡️⚡️", - подписала снимки красотка.

За несколько часов посты собрали более 10 миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали модели массу комплиментов.

"Какая игрунья", - написал один из пользователей.

Напомним, Кайли Дженнер отдыхала вместе со своей горячей подружкой на яхте.

Кайли была в белом крохотном купальнике, в котором показала невероятные прелести. Маленькое бикини на завязках открыло виды на самые сочные места.

Пышные груди и бедра идеально смотрятся.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер позировала в довольно ярко-кислотном костюме розового оттенка.

Девушка села на корточки и повернулась к объективу боком, при этом свой образ она дополнила привычным макияжем с нюдовой помадой.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

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