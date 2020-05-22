Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, пройшлася по вулиці в зухвалій міні-сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина прогулюється по центру Києва в білосніжній міні-сукні, оголивши розкішні ноги. Крім того, Сам наряд максимально підкреслює її значні обсяги, особливо коли модель крутитися на камеру.

«Божевільні вигини», «Альона в цьому платті чудова», «дуже і дуже круто», «Дуже гарне плаття... все закриває», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома модель Олена Омович, яку називають українською версією Кім Кардаш'ян, похвалилася стрункістю в міні-спідничці.

Зірка з'явилася в маленькому білому топі, який ледь прикривав груди. Біла тканина натягнулася з-за великої випирає груди.

Омович не одягла під топ нижньої білизни, що видно по всім відомим ознаками.

Маленька грайлива спідничка розвивалася на вітрі, і, здавалося, ось-ось підніметься.

Велика груди, тонка талія і красиві довгі ніжки - Омович чудова.

"Як ніби зламається, борщем її годувати треба)", "Що гарного??🤔", "Інопланетянка 👎 , а речі 👍", "Груди почім?", "Приберіть силіконову🤪🤪🤪", "А спідниці тільки в цьому кольорі будуть?)", "Леді Ураган 🌪", "Топ", "Струнка🔥", "Яка красу", "Яскраво🤗соковито🍓🍓🍓дуже красиво)", "якщо інопланетянка , значить космічна зовнішність 😛🖕🏽", "Як завжди шикарний образ і красива Олена 😍", "Лялечка))", "Шалена та гаряча", - написали користувачі мережі.

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