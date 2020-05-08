Известная модель Алена Омович, которую называли украинской Кардашьян, показала необычную себя в красном
На фото Омович позировала в штанах, пиджаке и топе яркого красного цвета. В руках она держала газировку от известной сети фастфуда, а рядом на ступеньках можно увидеть черную сумочку. Образ Алена дополнила черными туфлями на большой шпильке. Модель соблазнительно присела и показала свое лицо в профиль. Фото получилось довольно дерзким и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Омович опубликовала фотографию в сторис Инстаграма, где такого функционала нет.
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Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович показала необычный уличный образ.
На фото Омович позирует в черных лосинах и топе с большим декольте. Образ Алена дополнила босоножками на большом каблуке. Волосы модель решила оставить распущенными, а позировала возле турникетов, через которые проходят на стадион НСК "Олимпийский", что в Киеве.
Сообщалось, что Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, засветила сочные места в необычном ракурсе.
На это раз Омович показала фотографию, на которой решила покрасоваться своей пятой точкой в черных лосинах. При этом сверху, кроме бюстгальтера, модель решила ничего не надевать.
Напомним, украинская Кардашьян разделась и показала пикантные развлечения в спальне
А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян дерзко задрала майку и посветила своими «кокосиками» без белья
Также Politeka сообщала, что раздетая украинская Кардашьян переборщила и показала свои секретные места