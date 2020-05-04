Известная модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала необычные ракурсы своей красоты

На первом снимке Омович позирует в леопардовом платье с открытой спиной и босоножках, повернувшись пятой точкой к камере. Образ Алена дополнила сумочкой и стильными очками. На втором кадре звезда уже развернулась в профиль и показала идеальные тонкие ноги, формы которых можно заметить через наряд. На третьем кадре девушка снова стояла спиной, но более крупным планом и показывала свои формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Женственной тоже могу быть 😅

Какое фото больше нравится 1/2/3?😈

Скучаю по временам когда можно было красиво одеться и выйти в люди", - написала Омович.

Фанаты успели поставить почти 5 тыысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Фотографии шикарные и образ", "Длину платья )", "Красивая".

Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович продемонстрировала соблазнительную примерку одежды.

Алена во всей красе продемонстрировала свое тело в разных позах и нарядах, и предложила подписчикам самостоятельно определить ее лучший образ.

"1/2/3/4/5? Какой образ больше понравился? Их кожаные тренчи это нечто", - подписала она свой пост.

Коротенькие платья, соблазнительное кружевное белье и невероятные формы красотки не оставили равнодушными ее поклонников.

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