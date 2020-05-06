Модель и инстадива Алена Омович, которую окрестили в сети украинской Кардашьян из-за ее впечатляющей фигуры, пошалила на радость фанатов

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм новые фото, на которых позировала в спальне рядом с неубранной постелью. Алена предстала в нижнем белье фиолетового оттенка. Девушка подошла к камере впритык и повернулась так, чтобы особенно хорошо были видны ее загорелые и упругие округлости. В частности, аж слюнки текут при виде ее сочной пятой точки, облаченной в трусики-"веревочки".

Одной рукой Алена держала волосы, собрав их наверх, а другой - телефон, на который фотографировалась.

"Поиграем? Я убрала с фото три вещи, пишите в комменты что именно и лайкните пост❤️ Из угадавших выберу несколько и выставлю в сторис и залайкаю💪🏻🔥Поехали 👇🏻", - придумала шараду для своих поклонников Омович.

Стоит отметить, те довольно быстро справились с заданием и правильно угадали. Помимо этого, традиционно пользователи не удержались от комплиментов.

"Татуировка. Светильник. Шоколадка 😇"

"Тело огонь 🔥🔥👍👍"

"По*ка как молочный бублик😘❤️"

"Идеальна ❤️"

Ранее мы сообщали, Омович заставила сеть обсуждать ее жаркое фото. Модель вышла на улицу в нескромном наряде, посветив "персиками". Так, девушки примерила экстракороткий топ, который просто не в состоянии прикрыть все ее красоту, и велюровый спортивный костюм коричневого оттенка.

«ВАУ ! Шикарные вещи», «Безусловно классный 🌸🌸🌸», «Изысканно смотрится», «Цвет супер 🔥», «Очень красиво смотрится», «Обалденный топ 🔥», «Он потрясающее смотрится», - комментировали в соцсети.

Напомним, что Алена Омович в кружевном белье заставила краснеть всех: жаркие фото.

Также Politeka писала, что Омович показала, как выглядела до пластики, без груди и губ