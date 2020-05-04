Украинская модель Алена Омович покрасовалась перед зеркалом в тонкой маечке без белья

Звезда Инстаграм, успевшая прославиться как «украинская Кардашьян», продолжает радовать своих подписчиков новыми откровенными кадрами даже на самоизоляции. Как сообщает Politeka.net, на этот раз модель решила поделиться коротким видео из своей спальни.

На кадрах Омович стоит перед зеркалом, а за ее спиной можно увидеть незаправленную постель. Девушка позирует в короткой серой майке и мини-шортиках. При этом заметно, что Омович решила не надевать под майку нижнее белье. На видео модель задирает майку вверх, кокетливо прижимая свою внушительных размеров грудь.

Затем она немного поворачивается, чтобы в кадр попали и ее подтянутые ягодицы.

К сожалению, поклонники красотки не смогли оставить комментариев под этими кадрами, так как они были опубликованы в разделе Сториз.

Ранее мы рассказывали о том, как Омович продемонстрировала соблазнительную примерку одежды. Соответственную видеозапись она опубликовала на своей страничке в Instagam.

Как известно, модель регулярно радует своих поклонников довольно пикантными снимками, но в этот раз, она переплюнула даже саму себя, не стесняясь раздеться на камеру.

Алена во всей красе продемонстрировала свое тело в разных позах и нарядах, и предложила подписчикам самостоятельно определить ее лучший образ. Коротенькие платья, соблазнительное кружевное белье и невероятные формы красотки не оставили равнодушными ее поклонников.

Напомним, раздетая украинская Кардашьян переборщила и показала свои секретные места.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян посветила "дыньками" без белья: "Какие же у нее шикарные...".

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян в экстремальном мини закинула ножку на белое авто.