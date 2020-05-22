Фітнес-модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, показала «золоту» гордість

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує спиною на камеру, а її тіло вкрите золотою фарбою. Природний колір шкіри залишився лише на голові Кортез. Незважаючи на те, що знімок модель ніяк не підписала, її шанувальники прийшли в захват від неймовірного тіла купира.

«Справжнє насолода», «ідеальна», «бомбезні форми», ну що за краса, ульот», «тіло мрії», «божественна», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома модель Сьюзі Кортес, яка двічі отримала титул "Міс Бум-Бум", показала максимально близько свої форми.

На фото Кортес стоїть у кольоровому боді перед дзеркалом. Дівчина розвернулася п'ятою точкою до камери, щоб показати її ідеальний вигляд. А в дзеркалі можна помітити, що Сьюзі засвітила зайве, що просвічувалась крізь тонку тканину. Фото вийшло красивим і дуже спокусливим.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів.

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