Знаменитая модель Сьюзи Кортес, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала, за что получила громкий титул

Знаменитая модель, которая ранее победила в конкурсе Мисс Бум Бум, решила поделиться новим жарким кадром, на котором сверкнула пятой точкой в крошечном белье. Девушка в очередной раз удивила необычным фото в черно-белой обработке, вызвав бурю в сети, сообщает Politeka.net.

В этот раз Сьюзи покорила видом в постели без лифчика и в одном крошечном нижнем белье, совсем не прикрывающим ее достоинство. Модель предстала в естественном виде, распустив свои длинные локоны и оставив из украшений лишь крупные серьги с множеством камней. При этом поклонники не смогли остаться равнодушными к очередному провокационному кадру знаменитости, отметив, что ее образ слишком горячий, а сама она порадовала "новыми шалостями".

Стоит отметить, что подробностей о ранней биографии модели крайне мало. Известно, что Сьюзи родилась и выросла в городе Кампинас. С детства девочка грезила о карьере телеведущей. А однажды решила, что попасть на телевизионные экраны проще, если чем-то прославиться — благодаря своей фигуре девушка и стала так знаменита.

Также, во время самоизоляции девушка, похоже, решила основательно обновить свой профиль в социальной сети и показать свои достоинства во вей красе.

Отметим, молодая модель в прошлом году также во второй раз выиграла конкурс «Мисс бум-бум», а также сделала татуировку в откровенном месте с изображением лица Лионеля Месси. Это особая дань уважения аргентинцу, когда тот получил шестой «Золотой мяч». Спортсменка так любит футбол, что поклонники не устают нахваливать девушку за это.

На карантине девушка не скучает – она представляет каждый день по несколько новых и жарких фото.

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