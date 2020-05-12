Победительница «Танців з зірками» Ксения Мишина насмешила видео со своими «пытками» перед холодильником

30-летняя украинская актриса не сидит без дела на самоизоляции. Как сообщает Politeka.net, звезда сериала «Крепостная» и победительница «Танців з зірками» порадовала своих поклонников новым забавным домашним видео.

На опубликованном в Инстаграм ролике Мишина предстает в роли жертвы «жестоких пыток». Актриса сидит на стуле перед холодильником со связанным руками и заклееным ртом. Под ее глазами заметны круги от размазавшейся туши, будто от слез, а сама знаменитость выглядит измученной.

По сюжету ролика человек за кадром «пытает» Мишину, заставляя ее есть вкусный сыр. Актриса вовсю сопротивляется, но в конце концов выдает все, что от нее хотят знать.

Поклонники звезды пришли в восторг от такой демонстрации ее актерского таланта.

«Одновременно грустно и смешно», «Ксения, когда Вы уже в комедии сниматься будете? Это же круто!!», «Я не знал таких пыток», «Бедняжка. Что не сделаешь ради искусства», «Класс посмеялась от души», - пишут люди.

До этого мы писали, что Мишина опубликовала кадры в своем микроблоге в Инстаграм, проанонсировав показ сериала "Женские секреты". Оказывается, Ксении опять досталась роль роковой женщины со сложным характером и "перчинкой", хотя в жизни, как отмечают многие пользователи, девушка совсем не такая - нежная, кроткая и легкая.

На фото она собрала самые пикантные моменты нового сериала. В частности, засветила постельную сценку: в одном лишь пеньюаре забралась на актера-коллегу. Кроме того, Ксения показала дерзкие мини-наряды с супероткровенными декольте, которые, безусловно, не оставят равнодушными зрителей.

Напомним, победительница "Танців з зірками" Мишина потрясла видом в одном пеньюаре.

Как сообщала Politeka, звезда "Крепостной" Ксения Мишина внезапно исчезла и заставила украинцев переживать.

Также Politeka писала, что победительница "Танців з зірками" вышла на связь после долгого молчания и удивила внешностью.