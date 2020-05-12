30-річна українська актриса Ксенія Мішина, зірка серіалу "Кріпосна" і переможниця "Танців з зірками", захопила публіку своєю грою в новому проекті

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала кадри у своєму мікроблозі в Instagram, проанонсував показ серіалу "Жіночі секрети". Виявляється, Ксенії знову дісталася роль фатальної жінки зі складним характером і "перчинкою", хоча в житті, як відзначають багато користувачів, дівчина зовсім не така - ніжна, лагідна й легка.

"І ось сьогодні на тк «Україна» в 21:00 голлівудський блокбастер «жіночі секрети» ) За образом - нічого нового ) всіх, крім головного героя продовжую ненавидіти 🤷🏻‍♀️ Приємного вечора всім 🙏", - підписала кадри Мішина.

На фото вона зібрала найпікантніші моменти нового серіалу. Зокрема, засвітила постільну сценку: в одному лише пеньюарі забралася на актора-колегу. Крім того, Ксенія показала зухвалі міні-сукні з супервідвертими декольте, які, безумовно, не залишать байдужими глядачів.

"Ксенія, ну хоч одна позитивна роль є? Всі ролі прям стерво... хоч і гарна... 👍"

"Дивилася вже цей серіал, сподобався👍 Вам з такими даними б побільше головних ролей, не розумію, куди режисери дивляться)"

"Як зазвичай продовжую все ненавидіти ж-), насправді так: вічно вам ролі "стервозних з.." дістаються, я тільки один фільм дивився, де у вас "добра" роль, не пам'ятаю як він називається, але знімаєтеся ви там з Нохріною як подруги і Томусяк там по моєму вашого чоловіка грає..."

"Скільки переглянула з вами фільмів, скрізь ви така "неадекватна", а насправді, божий одуванчик, у танцях з зірками за вас вболівала😘"

"Зіграти стерву не кожна актриса може, це вищий пілотаж! Захоплююся!👏"

Раніше ми повідомляли, за час карантин Мішина пропадала з радарів своїх фанатів, рідко виставляючи пости в Instagram. Так, в останній раз, коли актриса з'явилася, вона розповіла про причини своїх "зникнень", а також переконала шанувальників, що з нею все в порядку.

"Давно не бачилися! Почала навіть отримувати переживательные повідомлення )))Зі мною все добре, просто на карантині нарешті знайшла час для всього, що було відсунуто. Багато часу приділяю синові, доробила ремонт батькам, надолужую те, що було втрачено з-за робочого графіка артиста", - повідомила зірка.

Нагадаємо, переможниця "Танців з зірками" розбурхала розкішними формами

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Танців з зірками" шокувала новим образом в екстра-міні