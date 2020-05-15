Відома модель Жизель Олівейра, яка співпрацювала з Victoria's Secret, влаштувала гарячу фотосесію вдома
На своїй офіційній сторінці в Instagram красуня опублікувала серію знімків, на яких намагалася показати себе у всій красі, передає Politeka.net. Дівчина була одягнена в джинсовий костюм незвичайного забарвлення. На ногах у неї були модні прозорі туфлі. Такі ж носять сестри Кардашьян. Красуня крутилася на підлозі, виставляючи напоказ найсмачніші місця, і спокусливо дивилася в кадр.
«На вулиці стає тепло», - написала дівчина.
За день її фото зібрало понад 28 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.
«Красуня», «Люблю твої фото», «Ти неймовірна», «Ти виглядаєш природно і мило», «Королева», «Класні пози», «Тому на тобі все ще є одяг?», «Як же пощастило твоєму хлопцеві», - пишуть користувачі мережі.
Зарплати будуть рахувати по-новому, українців попередили, хто втратить гроші: "Оклад буде..."
Курс долара різко зміниться: українців попередили про "останній шанс", коли чекати удару
"Коханий" Ані Лорак оголосив про розлучення, розкішне весілля щастя не принесло: "Тепер я хочу..."
Долар продовжує пробивати дно, цифри в обмінниках здивують: на скільки зміниться курс
Раніше ми писали, що Жизель Олівейра скористалася гарною погодою і вляглася на шезлонг, грітися на сонечку. Модель обрала для відпочинку яскравий малиновий купальник, який підкреслив її красиві груди і тонку талію.
Крім цього, нещодавно модель поділилася фото, на якому вона була одягнена в чорний обтягуючий комбінезон з голою спиною. Костюм з трикотажної тканини обтягнув принади зірки.
Нагадаємо, що Жизель Олівейра втиснула солодкі місця в тісний корсет: «Ух, гаряче».
Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра поніжилася на сонці, оголивши найсмачніше місце: «Ангел».
Також Politeka писала, що Жизель Олівейра показала топ спокусливих спортивних образів: «Ну і богиня!».