Відома модель Жизель Олівейра, яка співпрацювала з Victoria's Secret, влаштувала гарячу фотосесію вдома

На своїй офіційній сторінці в Instagram красуня опублікувала серію знімків, на яких намагалася показати себе у всій красі, передає Politeka.net. Дівчина була одягнена в джинсовий костюм незвичайного забарвлення. На ногах у неї були модні прозорі туфлі. Такі ж носять сестри Кардашьян. Красуня крутилася на підлозі, виставляючи напоказ найсмачніші місця, і спокусливо дивилася в кадр.

«На вулиці стає тепло», - написала дівчина.

За день її фото зібрало понад 28 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Красуня», «Люблю твої фото», «Ти неймовірна», «Ти виглядаєш природно і мило», «Королева», «Класні пози», «Тому на тобі все ще є одяг?», «Як же пощастило твоєму хлопцеві», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра скористалася гарною погодою і вляглася на шезлонг, грітися на сонечку. Модель обрала для відпочинку яскравий малиновий купальник, який підкреслив її красиві груди і тонку талію.

Крім цього, нещодавно модель поділилася фото, на якому вона була одягнена в чорний обтягуючий комбінезон з голою спиною. Костюм з трикотажної тканини обтягнув принади зірки.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра втиснула солодкі місця в тісний корсет: «Ух, гаряче».

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра поніжилася на сонці, оголивши найсмачніше місце: «Ангел».

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра показала топ спокусливих спортивних образів: «Ну і богиня!».