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Популярна модель Жизель Олівейра, яка співпрацювала з Victoria's Secret, влаштувала гарячу фотосесію вдома

Серію нових фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Під час карантину Жизель регулярно влаштовує зйомки вдома. Вона вибирає незвичайні образи і позує перед камерою. Цього разу красуня одягла бежевий ліфчик, поверх якого натягнула чорну прозору блузу. Акуратні груди красуні промальовувалися через вбрання. На голову Олівейра наділа шаку, яка надала пікантності її образу.

«Хештег чорне серце», - підписала знімок модель.

За день пост зірки набрав понад 12 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч приємних слів.

«Чорна дівчина магія», «найкрасивіша в світі!», «Мило», «Ви робите все, щоб виглядати добре», «Така чудова жінка», «Приваблива», «Кращий стиль», «Ви дуже дуже красиві», «Солодка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра поділилася незвичайним знімком. Модель одягла джинси і джинсову крутку в плямах. Вона прийняла дуже відверту позу на підлозі, що зробило кадр дуже гарячим, хоч красуня і була одягнена.

Як відомо, Олівейра родом з Бразилії. У США вона переїхала, щоб будувати кар'єру моделі.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра поніжилася на сонці, оголивши найсмачніше місце: «Ангел».

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра втиснула солодкі місця в міні-купальник, фото: "Це просто мрія!".

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