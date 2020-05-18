Зірка Victoria's Secret Жизель Олівейра продовжує підтримувати зв'язок з фанатами на карантині

Про це пише Politeka.net.

Нове спекотне фото всесвітньо відома модель Жизель Олівейра опублікувала у своєму мікроблозі Instagram.

Яскравий знімок, на якому зірка Victoria's Secret позує в одному купальнику, був зроблений влітку 2019 року.

На опублікованому фото можна побачити, як Жизель Олівейра, стоячи на падлборді у воді на тлі заходу, позує в ніжному червоному купальнику.

"Літо 2019 року. Я нарешті навчилася стояти на падлборді", - підписала відома модель публікацію у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію зірки Victoria's Secret і захоплювалися її ідеальною фігурою, залишивши десятки захоплених коментарів.

"Вау, оце кадр", "Яке соковите фото", "Яка гарна", "Нереальна", "Це просто мрія", "Дивовижне небо", "Чудове фото", - написали вони під знімком Жизель Олівейри.

Раніше ми розповідали про те, що Жизель Олівейра скористалася гарною погодою і вляглася на шезлонг, грітися на сонечку. Модель обрала для відпочинку яскравий малиновий купальник, який підкреслив її красиві груди і тонку талію.

Крім цього, нещодавно модель поділилася фото, на якому вона була одягнена в чорний обтягуючий комбінезон з голою спиною. Костюм з трикотажної тканини обтягнув принади зірки.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра втиснула солодкі місця в тісний корсет: «Ух, гаряче».

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра понежилась на сонці, оголивши найсмачніше місце: «Ангел».

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра показала топ спокусливих спортивних образів: «Ну а богиня!».