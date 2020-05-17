Модель Victoria's Secret Жизель Оливейра устроила жаркую фотосессию на улице

Свежие снимки звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка сняла нижнее белье и затянула свои упругие прелести брендовым платком, сделав из него тесный короткий топ. Модель оголила свои хрупкие плечи и худые ключицы. Оливейра позировала на улице – она легла на траву и пыталась найти самую выгодную и соблазнительную позу. Ее распущенные волосы делали образ особенно очаровательным.

«Здравствуй, теплая погода, я здесь для вас», - написала звезда.

За день пост модели собрал более 22 тысяч лайков. В комментариях ей оставили много восхищенных отзывов.

«Очень много красоты», «Супер», «Как мило я люблю это», «Потрясающие фото», «Ты идеальна», «Невероятная красота», «О! Эти позы», «Какая же ты горячая», «Страстная красотка», «Ты невероятная женщина, Жизель», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 26-летняя Жизель Оливейра поделилась свежими фото, на которых она предстала в очень соблазнительном костюме. Модель не стала надевать нижнее белье, поэтому через тонкую ткань была прекрасно видна ее грудь. Костюм полностью обтянул ее идеальные формы и самые «вкусные» места.

Напомним, что Жизель Оливейра понежилась на солнце, выставив напоказ аппетитные прелести: «Конфетка».

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра развалилась на полу, показав самые вкусные места: «Классные позы».

Также Politeka сообщала, что Жизель Оливейра понежилась на солнце, оголив самое вкусное место: «Ангел».