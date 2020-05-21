Американська супермодель Емілі Ратаковскі блиснула бездоганною фігурою в одній білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку зірки в Instagram.
«У Коломбо прізвисько Bo-doe-bo», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Ратаковскі позує, розвалившись на ліжку в крихітному білизна, виставивши напоказ неймовірні вигини. На задньому плані видніється собака моделі – Коломбо. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Боже мій, який горішок! Краса», «що відбувається? У Коломбо аж слюні течуть напевно», «дуже красива», «бомбезні вигини», «я от думаю – чому Коломбо такий сумний», «вау, яка неймовірна краса», - пишуть вони.
Без ліфчика: Тіна Кароль показала все своє багатство в жаркій позі, фото "леді-бос"
Погана погода розірве Україну, синоптики приголомшили прогнозом: кого накриють зливи
Каменських встала на карачки, показавши п'яту точку у всій красі: "Ох вже цей стиль собачки"
Обвал курсу, нові правила для дітей і несподіване рішення Зеленського – головне за ніч
Як повідомлялося раніше, відома модель, актриса Емілі Ратаковскі в напівпрозорому вбранні блиснула формами.
Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця вирішила поділитися теплим весняним кадром, на якому позувала в напівпрозорому ніжному сукню з салатовою тканини. При цьому дівчина без сорому посвітила своєю білизною, повернувшись спиною до об'єктиву.
Так, модель позувала ввечері в легкому вбранні, показавши свої сідниці у всій красі з вигідного ракурсу. При цьому дівчина також підкреслила свій природний спосіб - без макіяжу і укладання темних локонів Емілі виглядала мило і природно. Шанувальники не змогли цього не помітити:
«Як виглядає шикарно, просто вау», «Флора», «Яка ти підступна😍😍😍😍😍😘😘😘🌹🌹🌹🌹🌹🌹», «Яка ще фауна😂 Ваша попа краща, Міс Ратаковски», «Супер 👌🔥😘», «Чорт, ти така погана», «Я люблю тебе (моя) погана дівчина», «Це так апетитно і підступно», «яка фігура, стала більш елегантно хороша».
Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковскі виставила свої багатства в облягаючому одязі
Також Politeka писала, що спокуслива Ратаковскі зняла білизну і показала свої принади без прикрас
А ще Politeka повідомляла, що Ратаковскі похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні