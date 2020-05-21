Американська супермодель Емілі Ратаковскі блиснула бездоганною фігурою в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку зірки в Instagram.

«У Коломбо прізвисько Bo-doe-bo», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Ратаковскі позує, розвалившись на ліжку в крихітному білизна, виставивши напоказ неймовірні вигини. На задньому плані видніється собака моделі – Коломбо. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Боже мій, який горішок! Краса», «що відбувається? У Коломбо аж слюні течуть напевно», «дуже красива», «бомбезні вигини», «я от думаю – чому Коломбо такий сумний», «вау, яка неймовірна краса», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома модель, актриса Емілі Ратаковскі в напівпрозорому вбранні блиснула формами.

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця вирішила поділитися теплим весняним кадром, на якому позувала в напівпрозорому ніжному сукню з салатовою тканини. При цьому дівчина без сорому посвітила своєю білизною, повернувшись спиною до об'єктиву.

Так, модель позувала ввечері в легкому вбранні, показавши свої сідниці у всій красі з вигідного ракурсу. При цьому дівчина також підкреслила свій природний спосіб - без макіяжу і укладання темних локонів Емілі виглядала мило і природно. Шанувальники не змогли цього не помітити:

«Як виглядає шикарно, просто вау», «Флора», «Яка ти підступна😍😍😍😍😍😘😘😘🌹🌹🌹🌹🌹🌹», «Яка ще фауна😂 Ваша попа краща, Міс Ратаковски», «Супер 👌🔥😘», «Чорт, ти така погана», «Я люблю тебе (моя) погана дівчина», «Це так апетитно і підступно», «яка фігура, стала більш елегантно хороша».

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