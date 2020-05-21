Американская супермодель Эмили Ратаковски сверкнула безупречной фигурой в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу звезды в Instagram.

«У Коломбо прозвище Bo-doe-bo», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Ратаковски позирует, развалившись на кровати в крохотном белье, выставив напоказ невероятные изгибы. На заднем фоне виднеется собака модели – Коломбо. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Боже мой, какой орешек! Красота», «что происходит? У Коломбо аж слюни текут наверно», «очень красивая», «бомбезные изгибы», «я вот думаю – почему Коломбо такой грустный», «вау, какая невероятная красота», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски в полупрозрачном наряде сверкнула формами.

Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница решила поделиться теплым весенним кадром, на котором позировала в полупрозрачном нежном платье из салатовой ткани. При этом девушка без стыда посветила своим бельем, повернувшись к объективу спиной.

Так, модель позировала вечером в легком наряде, показав свои ягодицы во всей красе с выгодного ракурса. При этом девушка также подчеркнула свой естественный образ - без макияжа и укладки темных локонов Эмили выглядела мило и естественно. Поклонники не смогли этого не заметить:

«Как выглядит шикарно, просто вау», «Флора», «Какая ты коварная😍😍😍😍😍😘😘😘🌹🌹🌹🌹🌹🌹», «Какая еще фауна😂 Ваша попа лучшая, Мисс Ратаковски», «Супер 👌🔥😘», «Черт, ты такая плохая», «Я люблю тебя (моя) плохая девушка», «Это так аппетитно и коварно», «какая фигура, стала более элегантно хороша».

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