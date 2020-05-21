39-річна американська телезірка, бізнесвумен і модель Кім Кардашьян постала в одній білизні
Зірка натягнула на своє розкішне тіло білизну тілесного кольору, пише Politeka.net. Дане боді Кім випустила під своїм брендом.
Красуня не тільки продає стягуючу білизну, але і регулярно радує шанувальників фотографіями в ньому в рамках реклами.
На одному з останніх знімків Кардашьян позувала в гардеробі, сівши на м'який диван.
Боді ідеально підкреслило красу зірки.
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Пишні груди, тонка талія, і красиві стегна - виглядають чудово.
До того ж Кім взула босоніжки на підборах і платформі. Зав'язки на взуття обплели ніжку Кім і виглядали просто шикарно.
Зірка одягла свою улюблену білу перуку і розпустила довге хвилясте волосся. Вона дивилася в телефон і посміхалася.
Через півгодини фото зібрало понад 400 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі прийшли в захват від знімка і завалили красуню компліментами.
"Богиня досконалості", - написав один з фанатів.
Нагадаємо, Кім Кардашьян зробила селфі. По фото важко зрозуміти, у що вона одягнена, однак увагу до себе так і притягує пишні груди моделі, що виставлені напоказ в глибокому декольте.
На фото зірка також з'явилася в білій перуці. Її образ доповнює макіяж з акцентом на очі і підкреслено-нюдові губи.
Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян опублікувала сімейне фото з мамою і бабусею. Зірка знаходилася зліва з білим волоссям. На красуні також були спортивні штани.
Кім, як завжди, виглядала чудово. Макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі губи підкреслив всі її достоїнства.
Нагадаємо, Кім Кардашьян в обтягуючій білизні виставила напоказ розкішні форми
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