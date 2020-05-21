39-річна американська телезірка, бізнесвумен і модель Кім Кардашьян постала в одній білизні 

Зірка натягнула на своє розкішне тіло білизну тілесного кольору, пише Politeka.net. Дане боді Кім випустила під своїм брендом. 

Красуня не тільки продає стягуючу білизну, але і регулярно радує шанувальників фотографіями в ньому в рамках реклами. 

На одному з останніх знімків Кардашьян позувала в гардеробі, сівши на м'який диван. 

Боді ідеально підкреслило красу зірки. 

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Пишні груди, тонка талія, і красиві стегна - виглядають чудово. 

До того ж Кім взула босоніжки на підборах і платформі. Зав'язки на взуття обплели ніжку Кім і виглядали просто шикарно. 

Зірка одягла свою улюблену білу перуку і розпустила довге хвилясте волосся. Вона дивилася в телефон і посміхалася. 

Через півгодини фото зібрало понад 400 тисяч лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі прийшли в захват від знімка і завалили красуню компліментами. 

"Богиня досконалості", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Кім Кардашьян зробила селфі. По фото важко зрозуміти, у що вона одягнена, однак увагу до себе так і притягує пишні груди моделі, що виставлені напоказ в глибокому декольте.

На фото зірка також з'явилася в білій перуці. Її образ доповнює макіяж з акцентом на очі і підкреслено-нюдові губи.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян опублікувала сімейне фото з мамою і бабусею. Зірка знаходилася зліва з білим волоссям. На красуні також були спортивні штани. 

Кім, як завжди, виглядала чудово. Макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі губи підкреслив всі її достоїнства. 

Нагадаємо, Кім Кардашьян в обтягуючій білизні виставила напоказ розкішні форми

А ще Politeka писала, що апетитна Кім Кардашьян розвалилася на підлозі і посвітила своїми «персиками» у тісному боді

Також Politeka повідомляла, що спекотна Кім Кардашьян без одягу звела з розуму стиглими формами