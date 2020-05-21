39-летняя американская телезвезда, бизнесвумен и модель Ким Кардашьян предстала в одном белье

Звезда натянула на свое роскошное тело белье телесного цвета, пишет Politeka.net. Данное боди Ким выпустила под своим брендом.

Красотка не только продает утягивающее белье, но и регулярно радует поклонников фотографиями в нем в рамках рекламы.

На одном из последних снимков Кардашьян позировала в гардеробе, усевшись на мягкий диван.

Боди идеально подчеркнуло прелести звезды.

Пышная грудь, тонкая талия, и красивые бедра - выглядят великолепно.

К тому же Ким надела босоножки на шпильке и платформе. Завязки на обуви оплели ножку Ким и смотрелись просто шикарно.

Звезда надела свой любимый белый парик и распустила длинные волнистые волосы. Она смотрела в телефон и улыбалась.

Спустя всего полчаса фото собрало более 400 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети пришли в восторг от снимка и завалили красотку комплиментами.

"Богиня совершенства", - написал один из фанатов.

Напомним, Ким Кардашьян сделала селфи. По фото трудно понять, во что она одета, однако внимание к себе так и притягивает пышная грудь модели, выставленная напоказ в глубоком декольте.

На фото звезда также предстала в белом парике. Ее образ дополняет макияж с акцентом на глаза и подчеркнуто-нюдовые губы.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян опубликовала семейное фото с мамой и бабушкой. Звезда находилась слева с белыми волосами. На красотке также были спортивные штаны.

Ким, как всегда, выглядела великолепно. Макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы подчеркнул все ее достоинства.

Напомним, Ким Кардашьян в обтягивающем белье выставила напоказ роскошные формы

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