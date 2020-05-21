39-летняя американская телезвезда, бизнесвумен и модель Ким Кардашьян предстала в одном белье
Звезда натянула на свое роскошное тело белье телесного цвета, пишет Politeka.net. Данное боди Ким выпустила под своим брендом.
Красотка не только продает утягивающее белье, но и регулярно радует поклонников фотографиями в нем в рамках рекламы.
На одном из последних снимков Кардашьян позировала в гардеробе, усевшись на мягкий диван.
Боди идеально подчеркнуло прелести звезды.
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Пышная грудь, тонкая талия, и красивые бедра - выглядят великолепно.
К тому же Ким надела босоножки на шпильке и платформе. Завязки на обуви оплели ножку Ким и смотрелись просто шикарно.
Звезда надела свой любимый белый парик и распустила длинные волнистые волосы. Она смотрела в телефон и улыбалась.
Спустя всего полчаса фото собрало более 400 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети пришли в восторг от снимка и завалили красотку комплиментами.
"Богиня совершенства", - написал один из фанатов.
Напомним, Ким Кардашьян сделала селфи. По фото трудно понять, во что она одета, однако внимание к себе так и притягивает пышная грудь модели, выставленная напоказ в глубоком декольте.
На фото звезда также предстала в белом парике. Ее образ дополняет макияж с акцентом на глаза и подчеркнуто-нюдовые губы.
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян опубликовала семейное фото с мамой и бабушкой. Звезда находилась слева с белыми волосами. На красотке также были спортивные штаны.
Ким, как всегда, выглядела великолепно. Макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы подчеркнул все ее достоинства.
Напомним, Ким Кардашьян в обтягивающем белье выставила напоказ роскошные формы
А еще Politeka писала, что аппетитная Ким Кардашьян развалилась на полу и посветила своими «персиками» в тесном боди
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