Американская модель, бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян показала откровенное фото в одном белье, которое обтянуло ее прелести

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. На фото Ким лежит на песке, по всей видимости на пляже. Однако, вместо купальника она надела нижнее белье собственного бренда.

Ким подняла руку и поднесла к лицу, из-за чего соблазнительные тени падают на ее голову. Также модель приоткрыла рот и прикрыла глаза.

«Как гладко и красиво ты выглядишь. Skims - это прекрасно!», «ты хорошо выглядишь, мама!», «Горячо», – написали в сети.

Напомним, что на фото Ким лежит на полу. На ней надето боди бежевого цвета с утягивающим эффектом. Благодаря эластичной ткани пышные формы Кардашьян буквально взяты под контроль – ее грудь послушно выпирает через тонкую ткань, а акцент на талии просто сводит с ума.

Кардашьян сообщила, что в продаже снова появилось белье ее марки, которое обычно очень быстро раскупают.

Также мы писали, что Ким Кардашьян показала, как выглядела в школе. Звезда опубликовала фото в Инстаграм. На снимке предстала красивая школьница с распущенными каштановыми волосами. Ким смотрела в камеру, почти черными глазами. На шее у модницы - кулон на черной нитке, а в ушах блестят серьги. Кардашьян позирует в белой блузе и темном жакете.

От красотки нельзя отвести взгляда - большие глаза, пухлые губы, черные брови и пышные ресницы.

Напомним, что бесстыдница Кардашьян в белье-невидимке выставила напоказ роскошные формы: «Самый сок».

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