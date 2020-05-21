Фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників і блиснула підтягнутими формами в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я наполегливо тренуюся, щоб добре виглядати в цьому бікіні. Гарного вам четверга!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Чері позує в крихітному купальнику, виставивши напоказ неосяжні принади. Крім нього, на тілі зірки також красується напівпрозоре пончо. Шанувальники моделі не змогли пройти повз.

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I workout hard to look good in this @fashionnova bikini 🖤 Have a good Thursday!! { Fashionnovapartner } #Abs #fitgirl #healthy #strong #strongwomen #cherifit #workout #iglive #fashionnova #bikini #AnaCheri

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«Такі вигини не приховати», «це так мило», «неймовірне тіло», «чимось нагадуєш Лару Крофт», «отпадная», «вау, вогонь», «просто чудо», «боже, це просто тіло мрії», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері показала свою фігуру у всій красі в одному мереживній бель.

Так, в цей раз молода знаменитість позвасталась фігурою в сміливому образі, який представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Ана приміряла яскравий і провокаційне вбрання для нової фотосесії, чим неабияк заінтригувала прихильників.

Чері в чорному кружевно білизна підкорила фанатів виглядом, приспустивши білу кофту з плечей. Дівчина розпустила свої локони і нанесла на засмаглу шкіру легкий макіяж, підкресливши своє ідеальне обличчя.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулась до непристойності: «Прикрий зараз же!».

Також Politeka повідомляла, что розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "Від напруги корсет тріщить".