Знаменитість перевершила сама себе

Фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників і блиснула підтягнутими формами в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я наполегливо тренуюся, щоб добре виглядати в цьому бікіні. Гарного вам четверга!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Чері позує в крихітному купальнику, виставивши напоказ неосяжні принади. Крім нього, на тілі зірки також красується напівпрозоре пончо. Шанувальники моделі не змогли пройти повз.

«Такі вигини не приховати», «це так мило», «неймовірне тіло», «чимось нагадуєш Лару Крофт», «отпадная», «вау, вогонь», «просто чудо», «боже, це просто тіло мрії», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері показала свою фігуру у всій красі в одному мереживній бель.

Так, в цей раз молода знаменитість позвасталась фігурою в сміливому образі, який представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Ана приміряла яскравий і провокаційне вбрання для нової фотосесії, чим неабияк заінтригувала прихильників.

Чері в чорному кружевно білизна підкорила фанатів виглядом, приспустивши білу кофту з плечей. Дівчина розпустила свої локони і нанесла на засмаглу шкіру легкий макіяж, підкресливши своє ідеальне обличчя.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулась до непристойності: «Прикрий зараз же!».

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