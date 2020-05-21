На старих кадрах вони зовсім маленькі

Російський комік Максим Галкін поділився архівними фото своїх маленьких дітей

Добірку яскравих знімків він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото ще маленький Гаррі і Ліза сидять на велосипедах, а також сфотографовані окремо один від одного. На вигляд діткам близько 3-4 років.

«Фотки з батьківської серії «Такими вже не будуть» Будуть іншими, головне, щоб були щасливі!», - підписав фото щасливий батько.

За кілька годин сентиментальний пост Галкіна зібрав 260 тисяч лайків. В коментарях зоряним малюкам залишили безліч компліментів.

«Вони обов'язково будуть щасливими і зуміють зробити щасливими всіх, хто буде поруч», «Солодкі, улюблені!!! Щастя всім!!!», «У будь-якому випадку вони будуть красивими, розумними і добрими», «Пупсята, ну які ж вони солодкі», «Боже мій, неймовірні діточки! Дуже люблю!», «Як швидко час летить, дітки просто чудо», «Так цікаво подивитися якими вони стануть, коли виростуть», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, у вересні 2020 року дітям Алли Пугачової і Максима Галкіна виповниться 7 років. На світло вони з'явилися за допомогою сурогатної матері. Хоч діти і двійнята, Ліза є старшою сестрою, так як народилася першою.

Нагадаємо, що шестирічний син Пугачової і Галкіна вразив талантом, відео: "Ілон Маск нервово курить в сторонці".

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