Російський шоумен Максим Галкін похвалився черговим здобутком шестирічного сина

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram чоловік Алли Пугачової опублікував відео, на якому Гаррі представив власну «інженерну розробку», передає Politeka.net.

Перед тим, як продемонструвати принцип роботи, хлопчик уточнив, що зробив все без схеми і «сам додумався в своїй голові».

«Це машина «Майбутнє», – каже хлопчик.

Конструкція являє собою башту зі спіральним жолобком. Гаррі кидає всередину кульку, яка повинна в ідеалі укласти пластмасові кісточки внизу.

Перша спроба вийшла невдалою, і тоді Гаррі, вибачившись, трошки переробив конструкцію й успішно завершив демонстрацію.

«Хороший хлопець росте👍, розумний і талановитий 😊», «Може, він попрацює над вакциною? Якось зараз потрібніше❤️😂», «Крутий співробітник конструкторського бюро ім. Галкіна!)», «Нобелівку цьому хлопцеві🔥👍», «Які ж вони чудові, Ваші діті! ❤️», «Ілон Маск нервово курить збоку», – пишуть у коментарях.

У вересні двійнятам Пугачової і Галкіна виповниться по сім років. 18 вересня 2013 році дітей зоряній парі народила сурогатна мати, ім'я якої тримається в найсуворішому секреті.

Діти помітно пожвавили інтерес до сімейства. А у шестирічної Лізи вже є своя сторінка в соцмережі, на яку підписані понад 670 тисяч осіб. Дівчинка публікує там знімки і відео свої і своїх рідних, і скоро по популярності наздожене знаменитих батьків.

Успіхами дітей активно ділиться й Максим Галкін. Завдяки його відео шанувальники знають, що вихованню та освіті малюків в сім'ї приділяється колосальна увага.

Нагадаємо, Алла Пугачова налякала зовнішнім виглядом на фото зі своїми дітьми.

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