Російська співачка Алла Пугачова, яка разом з коміком Максимом Галкіним виховує двох шестирічних дітей, розповіла, на кого схожа їхня донька

Як передає Politeka.net, уривок одного з її інтерв'ю опублікували на фан-сторінці артистки, супроводивши його архівним фото Лізи з матір'ю. По всій видимості, знімок був зроблений кілька років тому, так як маленькій на ньому не більше двох років.

«А дівчинка — вона схожа на мене, але, на ту, яку ви не знаєте... А я-то пам'ятаю себе в дитинстві, і навіть збереглися фотографії, коли я зовсім маленька. Це дуже-дуже схоже! Одне обличчя!», - розповідала якось Пугачова.

Варто відзначити, що думки на цей рахунок в коментарях розділилися. Одні вважають, що Ліза дійсно сильно схожа на Пугачову, інші ж упевнені, що подібності зовсім немає.

«Не смішіть народ! Спільного нічого немає й близько! Гени чужі видно», «Дівчинка така чарівна і харизматична, розумна і красива», «А мені здається, що схожа», «Вона просто лялечка, дуже гарненька дівчинка! Нехай росте разумненькою і щасливою!», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, восени Лізі та Гаррі виповниться вже сім років. Вже зараз за їх життям стежать мільйони людей, адже Максим Галкін регулярно публікує у себе в Інстаграм кадри з їх повсякденного життя.

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