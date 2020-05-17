Дочка Максима Галкіна та Алли Пугачової показала запальний танець

Як повідомляє Politeka.net, кадри опублікували на фан-сторінці маленької Єлизавети в Instagram (щоб переглянути повне відео, скрольте вниз).

Шестирічна знаменитість показала, як вміє танцювати. Вона вийшла на площадку в смугастому топі і прозорій спідниці з яскравими квітами, під якою видно чорні колготки в горошок. Волосся дівчинки зібрані в два хвостики.

Ліза Галкіна показала кілька рухів і пройшлася танцювальним кроком по викладеному плиткою дворику, а потім трошки збентежилася. Втім, гени не приховаєш, дитина швидко подолала збентеження, елегантно вклонилася на камеру і заходилася веселим сміхом.

Користувачі соціальних мереж оцінили танець Єлизавети. Багато коментаторів розжалобились і залишили захоплені відгуки про побачене:

"Маленька зірочка!"; "Юна балерина"; "Диво - дитина❤️"; "Як вона відчуває ритм👏👏👏"; "Принцеса"; "чудо, а не дитина, рости здоровою та щасливою"; "Маленька Кармен ❤️❤️❤️"; "Блін я не можу 😇чобіткиииии😀".

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