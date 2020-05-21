Наймолодша мільярдерка, модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер похвалилася фігурою в модному костюмі

Дівчина, яка раніше учасницею реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян» і засновницею власного косметичного бренду, вирішила поділитися з фанатами яскравим спортивним образом, який дуже вигідно підкреслив її фігуру і захопив фанатів. Кайлі позувала в досить яскраво-кислотному костюмі рожевого відтінку, пише Politeka.net.

Для того, щоб показати себе у всій красі дівчина сіла навпочіпки і повернулася до об'єктиву боком, при цьому вона доповнила свій образ звичним макіяжем з нюдовой помадою, блискучими прикрасами з безліччю каменів на тонкому ланцюжку, а також зав'язала волосся в акуратний пучок. Завершили образ Дженнер босоніжки без задньої застібки на тонкій шпильці.

Модель виглядала досить привабливо і зухвало, тому шанувальники тут же написали багато слів на адресу Кайлі.

Відзначимо, до цього зірку не дізналися під час поїздки до подруги, тому кожен пляжний знімок Кайлі піддають бурхливого обговорення, задаючись питаннями: де ж вона справжня?

Раніше зірка удивилафанатов новим кадром з сестрою Кендалл Дженнер. Обидві знаменитості на представленому фото виглядали щасливо і позували в однакових топах.

Так, молода модель Кайлі разом з сестрою Кендалл захопили своїми образами, примірявши коротенькі білі топи і позуючи з однаковим нюдовым макіяжем. Дівчата, як відомо, є любительницами стильного макіяжу з ухилом на природність, незважаючи на те, що сімейство Кардашьян славиться любов'ю до уколів краси та пластики.

Обидві моделі виглядали яскраво і стильно, тому фанати не змогли пройти повз, написавши множинні слова похвали в адресу спекотних красунь і заявивши, що їм завжди так хочеться бачити зірок.

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