Самая молодая миллиардерша, модель, бизнесвумен Кайли Дженнер похвасталась фигурой в модном костюме

Девушка, являющаяся ранее участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательницей собственного косметического бренда, решила поделиться с фанатами ярким спортивным образом, который весьма выгодно подчеркнул ее фигуру и восхитил фанатов. Кайли позировала в довольно ярко-кислотном костюме розового оттенка, пишет Politeka.net.

Для того, чтобы показать себя во всей красе девушка села на корточки и повернулась к объективу боком, при этом свой образ она дополнила привычным макияжем с нюдовой помадой, блестящими украшениями с множеством камней на тонкой цепочке, а также завязала волосы в аккуратный пучок. Завершили образ Дженнер босоножки без задней застежки на тонкой шпильке.

Модель выглядела достаточно привлекательно и дерзко, поэтому поклонники тут же написали много слов в адрес Кайли, написав также, что ее вид - "это кайф".

Отметим, до этого звезду не узнали во время поездки к подруге, поэтому каждый пляжный снимок Кайли поддают бурному обсуждению, задаваясь вопросами: где же она настоящая?

Ранее звезда удивилафанатов новым кадром с сестрой Кендалл Дженнер. Обе знаменитости на представленном фото выглядели счастливо и позировали в одинаковых топах.

Так, молодая модель Кайли вместе с сестрой Кендалл восхитили своими образами, примерив коротенькие белые топы и позируя с одинаковым нюдовым макияжем. Девушки, как известно, являются любительницами стильного макияжа с уклоном на естественность, несмотря на то, что семейство Кардашьян славится любовью к уколам красоты и пластике.

Обе модели выглядели ярко и стильно, поэтому фанаты не смогли пройти мимо, написав множественные слова похвалы в адрес жарких красоток и заявив, что им всегда так хочется видеть звезд.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

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