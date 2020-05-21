Російська виконавиця Анна Семенович поділилася в мережі історією про те, як з роками змінювалася її фігура



Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«На днях моє архівне фото наробило багато шуму в інтернеті😂😅 З'явилися барвисті заголовки статей: Семенович без грудей, Семенович з нульовим розміром і так далі............🤣Я вирішила зробити пост про те, як же росли моя знаменита груди 🤪 На першому фото мені 10 років і я перебуваю на спортивних зборах в Сочі. Тренування на спеці, біг у воді по 10 км і строга дієта не особливо сприяють зростанню грудей у 10 - ти річної дитини 😂 На другому фото я відпочиваю з сім'єю на море , мені років 13 і тут помітний прогрес , мені вже потрібен бюстгальтер 2-ого розміру.😎 На третьому фото, з моєї гордої постави видно як я пишаюся своїми досягненнями і не тільки в спорті 🤣😉», - йдеться в повідомленні.

Більш того, Семенович також вирішила поділитися в мережі фотографією топлес, про що її вже давно просили її шанувальники.

«На четвертому фото я топлес ( по вашим численним проханням)😎 Ну , а п'яте фото говорить саме за себе. Істина проста - від осики не народяться апельсини!» - підкреслила вона.

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