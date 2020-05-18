Известная российская певица Анна Семенович показала травму и рассказала о том, что произошло

На фото Семенович позирует в кофте и штанах, дополнив образ клетчатой кепкой. Красотка была с распущенными волосами и держала в руках одуванчики. Анна стояла возле дерева и взялась за одну веточку. Фотография получилась нежной и весенней. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На второй фотографии звезда уже показывала ногу, которая, как можно увидеть, сильно опухла. Из сообщения можно понять, что это растяжение, хотя фанаты подозревают, что это перелом.

"Я сегодня проснулась от звонков журналистов , которые спрашивали про мою ногу . Со мной все хорошо, спасибо за беспокойство, я просто подвернула свою ножку и она опухла! Это обычное растяжение связок и скоро все пройдет. Пока немного хромаю, берегите себя, листай", - подписала фото Семенович.

Фанаты успели поставить почти 9 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Ничего себе,как опухла", "Разве ушибы так опухают? Вы делали рентген?", "Это больше похоже на вывих", "Оу-оу, аж больно мне стало,что так опухло то!", "Ничего себе , немного опухла, необходим покой и перевязка", "Ничего себе немножко, выздоравливайте", "Ого!!! Береги себя", "Сестра моя так же подвернула ногу прямо в мой день рождения, 14 мая!", "Все равно очень красивая нога".

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