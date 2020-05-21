Принц Гаррі ніяк не може працевлаштуватися через карантин

Для сім'ї онука Королеви Єлизавети II, дружини Меган Маркл і сина Арчі, і для нього самого настали нелегкі часи. Відомо, що після "втечі" з палацу, пара переїхала до Канади, а потім - у США, ближче до матері дружини Гаррі.

Поки спроби працевлаштуватися не увінчалися успіхом, тому принцові доводиться розпродавати особисті речі. Так, за інформацією джерела New Idea, принц продав три мисливські рушниці, кожну з яких оцінили в 60 тисяч доларів.

В результаті сімейний бюджет поповнився на 180 тисяч доларів. Цікаво, на скільки вистачить такої суми, адже у сім'ї великі розтрати.

Зокрема, подружжя платять за оренду розкішного особняка в Каліфорнії, купують послуги помічників і охоронців.

Також, потрібно згадати, що пара залишилася винна за ремонт, проведений у лондонському маєтку, з якого обидва виселилися.

Нагадаємо, ремонт особняка принца Гаррі і Меган Маркл в Лондоні обійшовся у 2,4 мільйона фунтів стерлінгів.

Фрогмор-хаус був подарунком парі від самої королеви Єлизавети з нагоди їхнього весілля.

Втім, після переїзду з палацу і початку нового життя в Канаді, Гаррі і Меган пообіцяли повністю повернути в казну витрачену суму. Відомо, що принц вже почав щомісяця перераховувати по 18 тисяч фунтів.

Раніше повідомлялося, що королівський експерт Кеті Ніколл зробила гучну заяву. За її словами, колишні герцоги вже давно вирішили стати "бродячими королівськими родичами".

"Коли вони були ще на етапі залицяння, Гаррі розповів другові про те, що вони з Меган хочуть подорожувати по світу, і це буде їх метою", - заявила вона.

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