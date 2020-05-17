Принц Гарри и Меган Маркл не выдержали совместной жизни и обратились к работникам психиатрических служб

Как оказалось Меган Маркл и принц Гарри совершили свой первый выход в свет со времен начала карантина из-за пандемии китайского вируса. Ранее супруги совершали лишь тайные вылазки, после переезда в США, чтобы помочь волонтерам. Но в этот раз открыто показались перед публикой.

Так, бывшие герцог и герцогиня приняли участие в ежедневной встрече для работников психиатрических служб в Crisis Text Line. В Twitter даже появился снимок со встречи.

Эта благотворительная инициатива предлагает круглосуточную поддержку для тех, кто находится в кризисной ситуации на всей территории Великобритании.

То, что члены британской королевской семьи подключатся к дискуссиям, никто из добровольцев из команды организации не ожидал. Один из работников поделился снимком в сети, написав под ним:

"Не каждый день Меган и Гарри участвуют в нашем собрании сотрудников и отстаивают работу, которую вы делаете".

Меган выбрала для выхода в свет голубую блузку на пуговицах, на ее макияж в естественных оттенках с акцентом на глаза. Волосы собраны в низкий хвост.

Гарри выглядел немного уставшем, в своей рубашке цвета хаки. Создавалось впечатление, что совместная жизнь немало его утомила. На принца Гарри больно смотреть, возможно, британские СМИ правы и их брак полон трудностей в другой стране.

Стоит отметить, что служба Crisis Text Line была создана в 2013 году. Глобальная некоммерческая организация Crisis Text Line помогает предоставлять бесплатные и конфиденциальные текстовые услуги по охране психического здоровья нуждающимся лицам.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.