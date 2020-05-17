Принц Гарри и Меган Маркл не выдержали совместной жизни и обратились к работникам психиатрических служб
Как оказалось Меган Маркл и принц Гарри совершили свой первый выход в свет со времен начала карантина из-за пандемии китайского вируса. Ранее супруги совершали лишь тайные вылазки, после переезда в США, чтобы помочь волонтерам. Но в этот раз открыто показались перед публикой.
Так, бывшие герцог и герцогиня приняли участие в ежедневной встрече для работников психиатрических служб в Crisis Text Line. В Twitter даже появился снимок со встречи.
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Эта благотворительная инициатива предлагает круглосуточную поддержку для тех, кто находится в кризисной ситуации на всей территории Великобритании.
То, что члены британской королевской семьи подключатся к дискуссиям, никто из добровольцев из команды организации не ожидал. Один из работников поделился снимком в сети, написав под ним:
"Не каждый день Меган и Гарри участвуют в нашем собрании сотрудников и отстаивают работу, которую вы делаете".
Меган выбрала для выхода в свет голубую блузку на пуговицах, на ее макияж в естественных оттенках с акцентом на глаза. Волосы собраны в низкий хвост.
Гарри выглядел немного уставшем, в своей рубашке цвета хаки. Создавалось впечатление, что совместная жизнь немало его утомила. На принца Гарри больно смотреть, возможно, британские СМИ правы и их брак полон трудностей в другой стране.
Стоит отметить, что служба Crisis Text Line была создана в 2013 году. Глобальная некоммерческая организация Crisis Text Line помогает предоставлять бесплатные и конфиденциальные текстовые услуги по охране психического здоровья нуждающимся лицам.
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