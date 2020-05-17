Появились неожиданные подробности об умениях Меган Маркл

Как передает издание Mirror, давнее резюме Меган Маркл, которое она составила примерно 10 лет назад, всплыло в сети.

Так, согласно информации в документе, рост Меган составляет 167 см, а вес был на тот момент 51 килограмм. Кроме перечня ее работ в театре и кино, в резюме есть данные и о ее дополнительных умениях и навыках.



Оказалась, что избранница принца Гарри владеет в идеале испанским языком и хорошо разговаривает на французком.

Но самое интересное то, что герцогиня Саксесская занималась кикбоксингом. Кроме того, Маркл обучалась балету, чечетке и джазом.

Так, тренер Меган с кикбоксинга и боевых искусств Горхе Бланко рассказал о сотрудничестве с герцогиней.

"Я тренировал Меган, когда она жила в Торонто во время съемок сериала "Форс-мажоры". Мы изучали немного боевых искусств, немного кикбоксинга и немного бокса. Я даже подумать не мог, что она когда-нибудь станет настоящей принцессой! Мы прекрасно проводили время, она супермилая и разговаривает по-испански с аргентинским акцентом", - вспомнил он.

Одним из пунктов в резюме актриса отмечала участие в 30-секундной роли в фильме «Больше, чем любовь» с Эштоном Катчером в 2005 году.

Стоить отметить, что жена принца Гарри была настоящей покорительницей мужских сердец уже в школьные годы.

Об этом рассказал звезда американского реалити-шоу Браво Нема Ванд. Он признался, что в школе дружил с будущей герцогиней, хоть она и была на год старше.

Ванд вспомнил случай, когда Маркл выучила фразу на языке фарси специально для того, чтобы его очаровать. По его словам, девушке нравилось покорять сердца парней.

Ранее мы сообщали, что старшие члены королевской семьи отклонили книгу "В поиске свободы" о жизни Меган Маркл и принца Гарри.

Известно, что в книге Гарри и Меган рассказали о своем знакомстве, о том, как развивались их отношения, но большая часть текста объясняет причины, по которым супружеская пара отказалась от королевских полномочий.

Такие излишние откровения могли стать причиной того, что в Королевской семье отклонили ее как "мыльную оперу". Либо же, напротив, книгу посчитали недостаточно искренним.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.