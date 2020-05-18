Меган Маркл и принц Гарри крупно задолжали британской королевской семье. Сейчас пара уже начала возвращать долги

Как выяснило издание Harpers Bazar, «сбежавшие» от дворцовой жизни принц Гарри и Меган Маркл задолжали британской казне 2,4 миллиона фунтов стерлингов, которые они потратили на ремонт Фрогмор-хауса.

Особняк был подарком паре от самой королевы Елизаветы по случаю их свадьбы. Однако, новобрачные решили, что ему требуется реставрация, поэтому занялись обновлением дизайна интерьера, установкой новых систем отопления, газа и водоснабжения.

Все это влетело в копеечку: на ремонт было потрачено 2,4 миллиона из национальной казны. Впрочем, после переезда из дворца и начала новой жизни в Канаде, Гарри и Меган пообещали полностью вернуть эту сумму. Известно, что принц уже начал ежемесячно перечислять по 18 тысяч фунтов. Такими темпами он будет выплачивать долг еще 11 лет.

До этого мы писали о том, что старшие члены королевской семьи отклонили книгу "В поиске свободы" о жизни Меган Маркл и принца Гарри. Известно, что в книге Гарри и Меган рассказали о своем знакомстве, о том, как развивались их отношения, но большая часть текста объясняет причины, по которым супружеская пара отказалась от королевских полномочий.

Такие излишние откровения могли стать причиной того, что в Королевской семье отклонили ее как "мыльную оперу". Либо же, напротив, книгу посчитали недостаточно искренней.

Напомним, сбежавших Меган Маркл и принца Гарри настигла ярость Елизаветы II: "есть вероятность, что...".

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