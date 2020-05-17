Старшие члены королевской семьи отклонили книгу "В поиске свободы" о жизни Меган Маркл и принца Гарри



Об этом сообщает "РБК Украина".

Известно, что в книге Гарри и Меган рассказали о своем знакомстве, о том, как развивались их отношения, но большая часть текста объясняет причины, по которым супружеская пара отказалась от королевских полномочий.

"Это честный, близкий и обезоруживающий портрет уверенной, влиятельной и дальновидной пары, которая не боится порвать с традицией, полна решимости создать новый путь вдали от центра внимания", - говорится в аннотации к книге.

Такие излишние откровения могли стать причиной того, что в Королевской семье отклонили ее как "мыльную оперу". Либо же, напротив, книгу посчитали недостаточно искренним.

"Это просто не самая хорошая тема для разговора в семье. Уже было написано достаточно книг о них. Они к этому привыкли и есть даже вероятность, что им попросту надоело", - сообщил источник.

Стоить отметить, что "книга раздора" поступит в продажу она поступит 11 августа, уже сейчас доступен предзаказ экземпляра.

Стоит отметить, что по информации британских таблоидов Принц Гарри всерьез скучает по жизни в Соединенном Королевстве

Журналисты сообщают, что Гарри после переезда с Меган Маркл в Соединенные Штаты захотел вернуться в Лондон.