Старшие члены королевской семьи отклонили книгу "В поиске свободы" о жизни Меган Маркл и принца Гарри
Об этом сообщает "РБК Украина".
Известно, что в книге Гарри и Меган рассказали о своем знакомстве, о том, как развивались их отношения, но большая часть текста объясняет причины, по которым супружеская пара отказалась от королевских полномочий.
"Это честный, близкий и обезоруживающий портрет уверенной, влиятельной и дальновидной пары, которая не боится порвать с традицией, полна решимости создать новый путь вдали от центра внимания", - говорится в аннотации к книге.
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Такие излишние откровения могли стать причиной того, что в Королевской семье отклонили ее как "мыльную оперу". Либо же, напротив, книгу посчитали недостаточно искренним.
"Это просто не самая хорошая тема для разговора в семье. Уже было написано достаточно книг о них. Они к этому привыкли и есть даже вероятность, что им попросту надоело", - сообщил источник.
Стоить отметить, что "книга раздора" поступит в продажу она поступит 11 августа, уже сейчас доступен предзаказ экземпляра.
Стоит отметить, что по информации британских таблоидов Принц Гарри всерьез скучает по жизни в Соединенном Королевстве
Таблоид уверяет, что Гарри очень тяжело перенес "бегство" из Букингемского дворца и постоянные переезды.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.
Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".
Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.