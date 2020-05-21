Принц Гарри никак не может трудоустроиться из-за карантина

Для семьи внука Королевы Елизаветы II, жены Меган Маркл и сына Арчи, и для него самого настали нелегкие времена. Известно, что после "побега" из дворца, пара перебралась в Канаду, а затем - в США, поближе к матери жены Гарри.

Пока попытки трудоустроиться не увенчались успехом, поэтому принцу приходится распродавать личные вещи. Так, по информации источника New Idea, принц продал три охотничьих ружья, каждое из которых оценили в 60 тысяч долларов.

В результате семейный бюджет пополнился на 180 тысяч долларов. Интересно, на сколько хватит такой суммы, ведь у семьи большие растраты.

В частности, супруги платят за аренду роскошного особняка в Калифорнии, покупают услуги помощников и телохранителей.

Также, нужно вспомнить, что пара осталась должна за ремонт, проведенный в лондонском поместье, из которого оба выселились.

Напомним, ремонт особняка принца Гарри и Меган Маркл в Лондоне обошелся в 2,4 миллиона фунтов стерлингов.

Фрогмор-хаус был подарком паре от самой королевы Елизаветы по случаю их свадьбы.

Впрочем, после переезда из дворца и начала новой жизни в Канаде, Гарри и Меган пообещали полностью вернуть в казну потраченную сумму. Известно, что принц уже начал ежемесячно перечислять по 18 тысяч фунтов.

Ранее сообщалось, что королевский эксперт Кэти Николл сделала громкое заявлени. По ее словам, бывшие герцоги уже давно решили стать "бродячими королевскими родственниками".

"Когда они были еще на этапе ухаживаний, Гарри рассказал другу о том, что они с Меган хотят путешествовать по миру, и это будет их целью", - заявила она.

Напомним, сбежавших Меган Маркл и принца Гарри настигла ярость Елизаветы II: "есть вероятность, что...".

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