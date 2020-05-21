Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко порадувала шанувальників і блиснула бездоганними вигинами в сукні з вирізом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я хочу вечеряти з тобою, щоб ти розповідав, що ти думаєш про мене, а я говорила про тебе. Я хочу, щоб ми сперечалися, що краще: жити вдома чи за кордоном, в місті чи на природі. Я хочу розмірковувати з тобою про будинок нашої мрії, навіть знаючи, що, ймовірно, ми і не будемо жити там. Щоб ти розповідав мені про всіх своїх ідеях і планах. Я хочу здивуватися, коли ти скажеш мені: «Бери свій паспорт, ми їдемо!», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кумейко позує в одному платті і панчохах, елегантно розташувавшись на ліжку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Незрівнянна», «твоя краса не знає кордонів», «красуня», «бомба», «як завжди – неймовірна», «дуже дуже дуже гаряче», «вау, розкішне тіло», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома українська співачка Анастасія Кумейко, яка раніше співала в групі "Nikita", поділилася підбіркою жарких фото.

Шанувальники задавали їй запитання, а вона відповідала, була така ситуація в її житті. Свої відповіді Кумейко супроводжувала дуже крутими фотографіями. Зірка поділилася знімком в купальнику, фотографією в ліфчику і колготках, а також опублікувала кадри в різних спокусливих образах.

У процесі гри Кумейко зізналася, що зустрічала світанок на морі, їздила на машині зі швидкістю 300 км на годину, стрибала з парашутом, не спала більше двох діб, забувала ім'я людини, прикидаючись, що пам'ятає. Крім цього, Кумейко зізналася, що у неї був курортний роман, а також секс на пляжі.

Нагадаємо, що Анастасія Кумейко зняла білизну і вигнулась на розкладачці, посвітивши красою: без коментарів.

Як повідомляла Politeka, Анастасія Кумейко вразила розкішним тілом в розпусному білизна: "Еталон краси".

Також Politeka писала, що Анастасія Кумейко заточила свої «персики» в тісний корсет, тканина ледве витримала: «Ох і красива…».