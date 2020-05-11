Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала необычный образ в черно-белых тонах

На фото Кумейко показывает себя в черном платье, лежа на раскладушке, а образ красавица дополнила украшением на шее. Анастасия вытянула назад руки и соблазнительно смотрела на камеру, чтобы фото получилось действительно завораживающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Салоны красоты, парки и летние террасы.

Пришло время врываться, но не забывайте о дистанции", - написала Анастасия.

Фанаты успели поставить более тысячи лайков, среди которых была и Леся Никитюк, а также написали несколько комментариев:

"Анастасия! Вас и не узнать! Голливудская актриса)", "Вам то зачем? Такая шикарная, что и карантин не заметен", "Как ты прекрасна, да", "No comment. Просто обалдеть, в общем".

Сообщалось, что Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко порадовала поклонников и показалась в роскошном кружевном белье.

Так, звезда снялась в пикантной фотосессии для одного из популярных мужских глянцев, демонстрируя аппетитные формы в роскошном кружевном белье. На первом снимке звезда позирует полусидя, показывая роскошное тело в кружеве.

Ранее мы сообщали, что популярная украинская исполнительница Анастасия Кумейко показала роскошное тело в мини-платье.

Уточним, что на опубликованных кадрах мини-платье, убирая при этом в своей квартире. Обратим внимание, что в какой-то момент звезда изгибается и демонстрирует, что у нее во рту щетка для уборки пыли.

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