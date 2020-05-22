Курс валют в Україні 22 травня налякає змінами, гривня втратить позиції відразу по декількох фронтах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз НБУ.

Долар буде торгуватися за 2676,99 за сто «вічнозелених», хоча днем раніше вони коштували 2658,54 грн (+18,45). Приблизно такою ж буде ситуація і з курсом євро: 2946,16 гривень проти вчорашніх 2914,03 грн (+32,13 грн).

До середини минулого дня, згідно з даними національного регулятора, вартість долара досягла 2678,27 грн за стодоларову купюру.

Як повідомлялося раніше, економіст і політолог, директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін зазначається, що насправді Україна вже по суті банкрут, і далі ситуація буде тільки погіршуватися.

За словами експерта, грошей в країні немає, а економіка зруйнована, середній клас практично знищений, залишилася купка багатих людей і 90% бідних.

Також за його словами, нова програма кредитування МВФ stand by означає урізане фінансування. Грошей вистачить лише на те, щоб керівництво України могло здійснити "гарячі" виплати і не оголошувати дефолт.

"Але далі буде важче, тому що і в другому, і в третьому кварталі нас чекають серйозні виплати боргів, а грошей немає", - говорить експерт.

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