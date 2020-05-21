А чому в кімоно?

44-річна українська співачка Наталя Могилевська привітала українців з Днем вишиванки і збентежила невдалим нарядом

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в чорній з великими рожевими квітами сукні.

Наталка з келихом шампанського в руці ефектно сіла на край крісла в такій пікантній позі, що користувачі порівняли її зі знаменитою сценою з фільму з Шерон Стоун. Божевільний розріз оголив спокусливі ніжки. Зірка театрально підвела підборіддя і стулила губи, а також витончено відвела руку в бік.

"Сьогодні Зоряний день вишиванки і Вітаю!", - підписала знімок Могилевська.

На це багато хто відреагували трохи насмішкувато - наряд співачки, на думку користувачів, більше схожий на японське кімоно, ніж на українську вишиванку.

"Наталя , ви блискучі🔥"

"Шикарний наряд 👌І Наташа - королева в ньому ⭐"

"Ніжки гарні"

"А чому ви тоді не у вишиванці, а у кімоно 👘 ?"

"Так а чого не наділа?"

Раніше ми повідомляли, Могилевська приголомшила фотосесією в темних сонцезахисних окулярах. На знімках співачка позує у гримерці в своєму сценічному вбранні. Його не видно повністю, однак можна припустити, що це чорне плаття без бретелей з глибоким декольте, що підкреслює форми співачки. На плечі Наталія накинула «волохату» накидку.

На думку коментуючих, в такому образі Могилевська сильно скидається на російську співачку Діану Гурцьку.

«Схожа на Діану Гурцьку в 2000х», «Наталія, окуляри неймовірно красиві», «Ви красива!», «Така серйозна», - писали під фото.

Нагадаємо, Могилевська приголомшила знімком з найбагатшою співачкою України.

Як повідомляла Politeka, Могилевська позбулася ліфчика і блиснула бездоганним тілом на концерті.

Також Politeka писала, що Могилевська на карантині змінилася до невпізнання і налякала новою зовнішністю.